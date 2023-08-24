Женские истории о любви

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Как признаться в любви парню? Топ-20 удачных фразКак-то так исторически сложилось, что ответственность за первое любовное признание лежит на. Но совсем необязательно ждать красивых слов от парня, если ты уже созрела для того, чтобы искренне признаться в любви. Здесь вообще не важно, говорил ли он уже, что любит, или еще нет. Главное, чтобы тебе захотелось раскрыть перед ним свои чувства.…marinnazhukina28 августа 2023142727 августа 2023