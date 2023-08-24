Женские истории о любви
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Как вернуть бывшего? И стоит ли это делать?
Не всегда расставание происходит по взаимному согласию. А иногда разрыв случается под воздействием бурных эмоций, и после приходит раскаяние. Хочешь вернуть бывшего, но не знаешь, как подступиться к нему? Не переживай, ситуацию еще можно повернуть в нужную тебе сторону, нужно лишь набраться немного терпения и приложить чуточку старания.
Возвращать или нет?
Припомни, по какой…
marinnazhukina
23 августа 2023
1351
22 августа 2023
#мужчины #психология_любви
#Отношения
https://kosmetichka.blog/2023/08/23/kak-vernut-byvshego-i-stoit-li-eto-delat/
Не всегда расставание происходит по взаимному согласию. А иногда разрыв случается под воздействием бурных эмоций, и после приходит раскаяние. Хочешь вернуть бывшего, но не знаешь, как подступиться к нему? Не переживай, ситуацию еще можно повернуть в нужную тебе сторону, нужно лишь набраться немного терпения и приложить чуточку старания.
Возвращать или нет?
Припомни, по какой…
marinnazhukina
23 августа 2023
1351
22 августа 2023
#мужчины #психология_любви
#Отношения
https://kosmetichka.blog/2023/08/23/kak-vernut-byvshego-i-stoit-li-eto-delat/
Косметичка
Как вернуть бывшего? И стоит ли это делать?
Не всегда расставание происходит по взаимному согласию. А иногда разрыв случается под воздействием бурных эмоций, и после приходит раскаяние. Хочешь
Роман на работе. Стоит ли заводить интрижку с коллегой?
Если тебе нравится симпатичный коллега и ты думаешь завести с ним приятную интрижку, подумай сто раз, прежде чем предлагать ему это. Роман на работе способен привести как к потрясающим результатам, так и к полному краху. В самом неблагожелательном случае можешь потерпеть фиаско в построении карьеры.
Как это бывает у других?
Чтобы лучше сориентироваться в…
marinnazhukina
21 августа 2023
1322
20 августа 2023
#женская_психология #мужчины
#Психология
https://kosmetichka.blog/2023/08/21/roman-na-rabote-stoit-li-zavodit-intr/
Если тебе нравится симпатичный коллега и ты думаешь завести с ним приятную интрижку, подумай сто раз, прежде чем предлагать ему это. Роман на работе способен привести как к потрясающим результатам, так и к полному краху. В самом неблагожелательном случае можешь потерпеть фиаско в построении карьеры.
Как это бывает у других?
Чтобы лучше сориентироваться в…
marinnazhukina
21 августа 2023
1322
20 августа 2023
#женская_психология #мужчины
#Психология
https://kosmetichka.blog/2023/08/21/roman-na-rabote-stoit-li-zavodit-intr/
Косметичка
Роман на работе. Стоит ли заводить интрижку с коллегой?
Если тебе нравится симпатичный коллега и ты думаешь завести с ним приятную интрижку, подумай сто раз, прежде чем предлагать ему это. Роман на работе
Роман на работе. Стоит ли заводить интрижку с коллегой?
Если тебе нравится симпатичный коллега и ты думаешь завести с ним приятную интрижку, подумай сто раз, прежде чем предлагать ему это. Роман на работе способен привести как к потрясающим результатам, так и к полному краху. В самом неблагожелательном случае можешь потерпеть фиаско в построении карьеры.
Как это бывает у других?
Чтобы лучше сориентироваться в…
marinnazhukina
21 августа 2023
1322
20 августа 2023
#женская_психология #мужчины
#Психология
https://kosmetichka.blog/2023/08/21/roman-na-rabote-stoit-li-zavodit-intr/
Если тебе нравится симпатичный коллега и ты думаешь завести с ним приятную интрижку, подумай сто раз, прежде чем предлагать ему это. Роман на работе способен привести как к потрясающим результатам, так и к полному краху. В самом неблагожелательном случае можешь потерпеть фиаско в построении карьеры.
Как это бывает у других?
Чтобы лучше сориентироваться в…
marinnazhukina
21 августа 2023
1322
20 августа 2023
#женская_психология #мужчины
#Психология
https://kosmetichka.blog/2023/08/21/roman-na-rabote-stoit-li-zavodit-intr/
Косметичка
Роман на работе. Стоит ли заводить интрижку с коллегой?
Если тебе нравится симпатичный коллега и ты думаешь завести с ним приятную интрижку, подумай сто раз, прежде чем предлагать ему это. Роман на работе
Как признаться в любви парню? Топ-20 удачных фраз
Как-то так исторически сложилось, что ответственность за первое любовное признание лежит на мужчине. Но совсем необязательно ждать красивых слов от парня, если ты уже созрела для того, чтобы искренне признаться в любви. Здесь вообще не важно, говорил ли он уже, что любит, или еще нет. Главное, чтобы тебе захотелось раскрыть перед ним свои чувства.…
marinnazhukina
28 августа 2023
1427
27 августа 2023
#Психология_любви #мужчины
#Отношения
https://kosmetichka.blog/2023/08/28/kak-priznatsya-v-lyubvi-parnyu-top-20-krasivyh-fraz/
Как-то так исторически сложилось, что ответственность за первое любовное признание лежит на мужчине. Но совсем необязательно ждать красивых слов от парня, если ты уже созрела для того, чтобы искренне признаться в любви. Здесь вообще не важно, говорил ли он уже, что любит, или еще нет. Главное, чтобы тебе захотелось раскрыть перед ним свои чувства.…
marinnazhukina
28 августа 2023
1427
27 августа 2023
#Психология_любви #мужчины
#Отношения
https://kosmetichka.blog/2023/08/28/kak-priznatsya-v-lyubvi-parnyu-top-20-krasivyh-fraz/
Косметичка
Как признаться в любви парню? Топ-20 удачных фраз
Как-то так исторически сложилось, что ответственность за первое любовное признание лежит на мужчине. Но совсем необязательно ждать красивых слов от парня,
Женские истории о любви
Photo
Главные женские ошибки. Что отталкивает парней?
Пользоваться популярностью у представителей мужского пола – мечта огромного числа девушек. Но на практике далеко не все способны заинтересовать собой понравившегося парня. А все потому, что совершают типичные женские ошибки в общении с потенциальными ухажерами. Чтобы всегда быть интересной и притягательной для парней, запомни, чего делать не стоит никогда.
Вульгарность – плохая репутация и…
marinnazhukina
31 августа 2023
1473
31 августа 2023
#Психология_любви #мужчины
#Мужчины
https://kosmetichka.blog/2023/08/31/glavnye-zhenskie-oshibki-chto-mozhet-ego-ottolknut-ot-tebya/
Пользоваться популярностью у представителей мужского пола – мечта огромного числа девушек. Но на практике далеко не все способны заинтересовать собой понравившегося парня. А все потому, что совершают типичные женские ошибки в общении с потенциальными ухажерами. Чтобы всегда быть интересной и притягательной для парней, запомни, чего делать не стоит никогда.
Вульгарность – плохая репутация и…
marinnazhukina
31 августа 2023
1473
31 августа 2023
#Психология_любви #мужчины
#Мужчины
https://kosmetichka.blog/2023/08/31/glavnye-zhenskie-oshibki-chto-mozhet-ego-ottolknut-ot-tebya/
Косметичка
Главные женские ошибки. Что отталкивает парней?
Пользоваться популярностью у представителей мужского пола - мечта огромного числа девушек. Но на практике далеко не все способны заинтересовать собой